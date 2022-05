Eurovision 2022: pagelle e classifica della prima semifinale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Life&People.it La prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022 decreta i primi 10 Paesi che — grazie ai voti del televoto — sono entrano nella classifica della finale, in programma sabato 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. Per conoscere gli altri 10 Paesi che si aggiungeranno ai finalisti dovremo aspettare domani sera, giovedì 12 maggio. Nel corso della prima semifinale di Eurovision 2022 abbiamo ascoltato 17 canzoni La serata si è aperta con una suggestiva esibizione corale che ha visto salire al centro del palco Sherol Dos Santos, giovane artista dalla voce travolgente già vista in passato fra le concorrenti di X Factor. Tra giochi di luce e fontane colorate che circondano il palco, sono ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 11 maggio 2022) Life&People.it LadiSong Contestdecreta i primi 10 Paesi che — grazie ai voti del televoto — sono entrano nellafinale, in programma sabato 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. Per conoscere gli altri 10 Paesi che si aggiungeranno ai finalisti dovremo aspettare domani sera, giovedì 12 maggio. Nel corsodiabbiamo ascoltato 17 canzoni La serata si è aperta con una suggestiva esibizione corale che ha visto salire al centro del palco Sherol Dos Santos, giovane artista dalla voce travolgente già vista in passato fra le concorrenti di X Factor. Tra giochi di luce e fontane colorate che circondano il palco, sono ...

