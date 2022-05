“Corri dog” a Bergamo | camminata con gli amici a 4 zampe

(Di mercoledì 11 maggio 2022), per un giorno, diventa città a quattrocon la presenza di cani “speciali”. Eroi di tutti i giorni che per migliaia di persone sono diventati i loro occhi e il loro “amico” fedele che gli permette di vivere in totale autonomia: di andare al lavoro, di prendere i mezzi pubblici, di viaggiare, di uscire con gli. Di avere una vita lavorativa e sociale come tutti. Saranno i cani guida i veri protagonisti di questa giornata di festa e di solidarietà. L’appuntamento è per il 15 maggio quandoospiterà l’ottava edizione di “Dog”. Una sorta di carica dei 101 aperta a tutti i cani di tutte le razze e di tutte le età. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di, con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di ...

Advertising

webecodibergamo : Torna la Corri dog: domenica la camminata per gli amici a quattro zampe -

Zazoom Blog

Bergamo si prepara ad ospitare, domenica 24 aprile, l'ottava edizione della "", manifestazione organizzata in occasione della diciassettesima Giornata nazionale del cane guida. Una giornata di festa all'insegna della solidarietà, aperta ai cani di tutte le razze e di ...Sabato 5 e domenica 6 marzo , contemporaneamente in tutto il mondo, cammina ocon la maglia ... Fluo Run®, BabboRunning®, Derby Run®, 31 Run eFun Run. Per ulteriori informazioni e contatti: ... Torna la Corri dog | domenica la camminata per gli amici a quattro zampe L’appuntamento è per il 15 maggio quando Bergamo ospiterà l’ottava edizione di «Corri Dog». Una sorta di carica dei 101 aperta a tutti i cani di tutte le razze e di tutte le età. L’evento è stato ...La Mercedes F1 W13 correrà a Miami con alcune parti delle ali anteriore e posteriore colorate dall’artista Mad Dog Jones. In collaborazione con lo sponsor FTX, la Mercedes ha colorato l’ala anteriore, ...