Concorso Ordinario Scuola Secondaria: quarto calendario prova scritta (Di mercoledì 11 maggio 2022) *aggiornamento dell'11/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2022 è stato pubblicato l'avviso relativo al quarto calendario della prova scritta del Concorso Ordinario Scuola Secondaria, reso noto nella giornata di oggi dal Ministero dell'Istruzione: Classe di Concorso/tipologia di posto Data Turno A035 Venerdì 27 maggio 2022 Pomeriggio B013 Venerdì 27 maggio 2022 Pomeriggio BE02 Venerdì 27 maggio 2022 Pomeriggio Si ricorda ai candidati che le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13.30 e che le prove si svolgeranno dalle ore 14:30 alle ore 16:10. Leggi l'avviso *aggiornamento del 13/04/2022: Il Ministero dell'Istruzione, come anticipato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ...

