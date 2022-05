Carfagna: «Il voto del parlamento per le armi all’Ucraina? Non è necessario» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un nuovo voto in parlamento sulle armi all’Ucraina non è necessario. Ne è convinta la ministra per il Sud e la coesione Mara Carfagna, che ne parla oggi in un’intervista rilasciata a Repubblica. «Le scelte di questa portata si riesaminano in parlamento solo se succede qualcosa di radicalmente nuovo, non certo perché qualche partito ha cambiato idea o cerca una vetrina», dice l’esponente di Forza Italia nel colloquio con Giovanna Vitale. «È ovvio che sono per la pace e contro le armi – puntualizza -. Ma se non fornissimo armi a Kiev la Russia raderebbe al suolo l’Ucraina e al tavolo della diplomazia non si parlerebbe di pace ma di capitolazione, di resa senza condizioni”. E sulla rinascita dell’asse gialloverde tra Matteo Salvini e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un nuovoinsullenon è. Ne è convinta la ministra per il Sud e la coesione Mara, che ne parla oggi in un’intervista rilasciata a Repubblica. «Le scelte di questa portata si riesaminano insolo se succede qualcosa di radicalmente nuovo, non certo perché qualche partito ha cambiato idea o cerca una vetrina», dice l’esponente di Forza Italia nel colloquio con Giovanna Vitale. «È ovvio che sono per la pace e contro le– puntualizza -. Ma se non fornissimoa Kiev la Russia raderebbe al suolo l’Ucraina e al tavolo della diplomazia non si parlerebbe di pace ma di capitolazione, di resa senza condizioni”. E sulla rinascita dell’asse gialloverde tra Matteo Salvini e ...

