Uomini e Donne, fiocco rosa per il volto del programma: finalmente il lieto annuncio (Di martedì 10 maggio 2022) Un volto di cui ci ricordiamo molto bene, di Uomini e Donne, lancia un annuncio sui social bellissimo. Si parla di una nuova nascita Molti sono coloro che scelgono di partecipare a Uomini e Donne proprio per andare alla ricerca dell’amore. Nella maggior parte dei casi Maria De Filippi riesce nel suo intento, dando così la possibilità a chi vi partecipa di trovare quello che poi è considerato l’amore della loro vita. Ed è proprio una donna che ha preso parte al programma che, nell’ultimo periodo, ha rivelato in un annuncio l’arrivo di una nuova vita. È stata lei stessa a dare la buona nuova di essere in dolce attesa da ben 5 mesi. Un annuncio dato solo adesso, proprio perché i primi mesi della gravidanza sono stati ... Leggi su topicnews (Di martedì 10 maggio 2022) Undi cui ci ricordiamo molto bene, di, lancia unsui social bellissimo. Si parla di una nuova nascita Molti sono coloro che scelgono di partecipare aproprio per andare alla ricerca dell’amore. Nella maggior parte dei casi Maria De Filippi riesce nel suo intento, dando così la possibilità a chi vi partecipa di trovare quello che poi è considerato l’amore della loro vita. Ed è proprio una donna che ha preso parte alche, nell’ultimo periodo, ha rivelato in unl’arrivo di una nuova vita. È stata lei stessa a dare la buona nuova di essere in dolce attesa da ben 5 mesi. Undato solo adesso, proprio perché i primi mesi della gravidanza sono stati ...

