Un milione di ascensori in Italia | oltre la metà ha più di 30 anni

PALERMO (ITALPRESS) – "In Italia c'è circa un milione di ascensori. oltre 500 mila sono considerati obsoleti, installati prima del 1990, e per questo andrebbero attenzionati. L'Italia è fanalino di coda: tutti gli altri paesi in Europa si sono adeguati mentre il nostro non si è mosso da questo punto di vista". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Salvatore Nasca, presidente del Consorzio per l'Italia, organismo no profit al quale aderiscono già oltre 120 imprese del settore dell'ascensoristica, e che gestiscono circa 100 mila impianti al servizio di 5 milioni di utenti.Per Nasca, anche se comunque gli ascensori mantengono "un livello di sicurezza accettabile", ciò che "lascia pensare è il fatto che in base all'età le norme a cui ...

