Ucraina | Kuleba | ' Siamo più forti e la nostra vittoria sarà liberare tutto il territorio'

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, #Kuleba pensa alla vittoria contro la #Russia: 'Ora siamo più forti grazie alla fornitura di armi'. - Agenzia_Ansa : 'I Paesi dell'Ue che continueranno ad opporsi all'embargo sul petrolio russo sono complici dei crimini commessi dal… - Guido44895392 : “Se l'Ucraina non riceverà lo status di candidato all'adesione all'UE, significherà che 'l'Europa sta cercando di i… - palermomaniait : Guerra in Ucraina, Kuleba: ''La nostra vittoria sarà la liberazione di tutti i territori occupati'' -… - globalistIT : -

L'ha aumentato l'ambizione dei suoi obiettivi nella guerra in corso e punta ora alla ... lo ha detto in un'intervista al Financial Times il ministro degli Esteri ucraino Dmytro. 'L'...Kiev si sente forte e vuole respingere indietro i russi. L'ha aumentato l'ambizione dei suoi obiettivi nella guerra in corso e punta ora alla ...il ministro degli Esteri ucraino Dmytro. '...Ora, se noi saremo forti sul fronte militare e vinceremo la guerra per il Donbass, che sarà cruciale per le successive dinamiche della guerra, certamente la vittoria in questa guerra per noi sarà la ...lo ha detto in un'intervista al Financial Times il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Ma, ha ammesso, poichè il costo umano rischia di essere troppo alto, l'Ucraina potrebbe dover negoziare ...