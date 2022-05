Salernitana, in vendita i biglietti per il settore ospiti del Castellani (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono in vendita da questo pomeriggio i biglietti per il settore ospiti di Empoli. I tifosi della Salernitana potranno comprare i tagliandi per Curva Sud (20 euro) e Tribuna Laterale Sud (25 euro) per assistere alla sfida in programma sabato alle ore 15 attraverso il circuito Vivaticket. Di seguito i dettagli: I tagliandi del settore ospiti saranno disponibili a partire dalle 15.30 di martedì 10 maggio, al prezzo di € 20,00 (Curva Sud) e € 25,00 /Tribuna Laterale Sud) su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). La ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono inda questo pomeriggio iper ildi Empoli. I tifosi dellapotranno comprare i tagliandi per Curva Sud (20 euro) e Tribuna Laterale Sud (25 euro) per assistere alla sfida in programma sabato alle ore 15 attraverso il circuito Vivaticket. Di seguito i dettagli: I tagliandi delsaranno disponibili a partire dalle 15.30 di martedì 10 maggio, al prezzo di € 20,00 (Curva Sud) e € 25,00 /Tribuna Laterale Sud) su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). La ...

