Pia Locatelli a Strasburgo per la festa dell’Europa | “Momento storico | ora revisione dei Trattati”

Strasburgo. Pia Locatelli, responsabile Esteri Psi, lunedì 9 maggio a Strasburgo per la festa dell'Europa ha dichiarato: "Ci sono degli eventi partecipando ai quali tu ti senti di essere dentro la storia. Questo è il sentimento intenso che ho provato questa mattina partecipando alla cerimonia di chiusura della Conferenza sul futuro dell'Europa. Sono stata invitata a partecipare alla cerimonia nell'emiciclo di Strasburgo e mi sono sentita onorata ed insieme orgogliosa. Orgogliosa di esserci in un Momento storico per l'Europa. Questa Conferenza è stata un esercizio unico di cittadinanza europea, un impegno per cambiare, per colmare il divario tra le aspettative di tutti e tutte noi e quello che l' Europa deve fare per essere all'altezza ...

