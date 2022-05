Perché dovremmo pagare il caffè al bar 1,50 euro (Di martedì 10 maggio 2022) caffè a 1,50 euro: in Italia sembra un’eresia, ma non lo è così tanto, almeno se vogliamo consumare un prodotto che possa definirsi sostenibile sotto ogni aspetto. Il prezzo del caffè crudo viene imposto dalle borse di New York e Londra: è un retaggio del passato coloniale ed è legato principalmente alle logiche del trading più che della sostenibilità. Se vogliamo che il caffè che beviamo, a casa o al bar, sia coltivato senza l’impiego di sostanze chimiche dannose e in contesti in cui si guarda anche alla responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori, dobbiamo semplicemente arrenderci all’evidenza: è necessario pagarlo di più. La permaculturaAlcuni dei caffè riconosciuti come più virtuosi arrivano ad esempio da territori gestiti con il sistema della permacultura, ossia con quell’insieme di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 10 maggio 2022)a 1,50: in Italia sembra un’eresia, ma non lo è così tanto, almeno se vogliamo consumare un prodotto che possa definirsi sostenibile sotto ogni aspetto. Il prezzo delcrudo viene imposto dalle borse di New York e Londra: è un retaggio del passato coloniale ed è legato principalmente alle logiche del trading più che della sostenibilità. Se vogliamo che ilche beviamo, a casa o al bar, sia coltivato senza l’impiego di sostanze chimiche dannose e in contesti in cui si guarda anche alla responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori, dobbiamo semplicemente arrenderci all’evidenza: è necessario pagarlo di più. La permaculturaAlcuni deiriconosciuti come più virtuosi arrivano ad esempio da territori gestiti con il sistema della permacultura, ossia con quell’insieme di ...

Advertising

MattiaBBagnoli : Ma si è mai vista sulla tv italiana un’intervista dura, spigolosa, tipo BBC Newsnight, a un nostro politico? Mi ve… - fabiochiusi : Ma poi cosa significa che “ogni voce va ascoltata”? Perché dovremmo ascoltare — in un programma d’informazione it… - staerplatinum : sono abbastanza stufo di vedere le teorie in giro tipo “lisa morirà in lore” è impossibile perché altrimenti dovrem… - cala_l_asso : RT @agosto_stefania: Ma perché mai dovremmo tener conto dell'evidenza? Non è il metodo scientifico. - Vincenzo12_63 : RT @agosto_stefania: Ma perché mai dovremmo tener conto dell'evidenza? Non è il metodo scientifico. -