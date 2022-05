Pensione INPS, questi lavoratori possono andarci prima dei 62 anni (Di martedì 10 maggio 2022) La Pensione anticipata INPS è ancora possibil. Ma si devono possedere determinati requisiti da finalizzare entro il 2023 La Pensione anticipata è stata un miraggio triennale reso possibile dalla sperimentazione della Quota 100. E centinaia di migliaia di lavoratori sono riusciti ad andare in Pensione a 62 anni, ma solo se ne avevano alle spalle L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 10 maggio 2022) Laanticipataè ancora possibil. Ma si devono possedere determinati requisiti da finalizzare entro il 2023 Laanticipata è stata un miraggio triennale reso possibile dalla sperimentazione della Quota 100. E centinaia di migliaia disono riusciti ad andare ina 62, ma solo se ne avevano alle spalle L'articolo proviene da Consumatore.com.

