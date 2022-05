(Di martedì 10 maggio 2022) Aveva tentato di ucciderlo l’8 aprile del 2019: si era presentato fuori casa dell’uomo, un 28enne romano, e aveva aperto il fuoco con l’obiettivo di ammazzarlo. Senza, fortunatamente, riuscirci. Questo accadeva ain via delle Ebridi, dove viveva quella che sarebbe dovuta essere la vittima, il ‘’ di una fazione. E ora, a distanza di anni, i Carabinieri della Compagnia di, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di unromano, già noto alle forze dell’ordine. Lui è gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato, detenzione di arma clandestina e ricettazione, in concorso. La ricostruzione del tentato omicidio aUn’attività di indagine lunga ...

Ostia, spara 6 colpi per uccidere il boss rivale: arrestato 30enne Aveva tentato di ucciderlo l'8 aprile del 2019: si era presentato fuori casa dell'uomo, un 28enne romano, e aveva aperto il fuoco con l'obiettivo di ammazzarlo. Senza, fortunatamente, riuscirci. Quest ...