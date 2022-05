Omicron e contagi, gli 8 consigli per non rischiare in estate: dalla mascherina ai contatti personali (Di martedì 10 maggio 2022) Fabrizio Pregliasco allerta gli italiani che, alla vigilia della stagione estiva, non sono più sottoposti a misure rigide di precauzione per fronteggiare i contagi dalle varianti Covid , in ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022) Fabrizio Pregliasco allerta gli italiani che, alla vigilia della stagione estiva, non sono più sottoposti a misure rigide di precauzione per fronteggiare idalle varianti Covid , in ...

Advertising

valerio57932600 : @Davide19663174 @colvieux @RobertoBurioni @gianlucaguidi La scienza dice tante cose. Dice anche che Omicron è inarr… - NestoreCarfi : Questo è Bourla - capo Pfizer - che ammette che i suoi prodotti non sono efficaci e non fermano i contagi. Invece c… - Paolabia90 : Questo è Bourla - capo Pfizer - che ammette che i suoi prodotti non sono efficaci e non fermano i contagi. Invece c… - Paolabia90 : Questo è Bourla - capo Pfizer - che ammette che i suoi prodotti non sono efficaci e non fermano i contagi. Invece c… - ProfOculista : Ciccozzi, mutazioni #Omicron condizionano svolta su contagi @AnsaSalute | #ECM -