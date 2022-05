MSI 2022 | Riot Games impone le mascherine a tutti i giocatori | critiche su Twitter

Leggi su esports247

(Di martedì 10 maggio 2022) A meno di 24 ore dall’inizio del Mid-Season Invitational di quest’anno,ha informatoi team pro di League of Legends che partecipano alla competizione esports che verrà richiesto l’utilizzo della mascherina aidurante le gare. Questa notizia è stata riportata per la prima volta sudal supporto di Evil Geniuses, Philippe “Vulcan” Laflamme. Vulcan ha fatto presente quali problematiche possono insorgere con l’utilizzo delledurante le gare, come ad esempio l’appannamento degli occhiali e anche una difficoltà nelle comunicazioni via microfono tra i vari. Learned yesterday that we have to play with masks on for MSI stage. Can’t wait to first time foggy glasses league of legends and muffled mic ...