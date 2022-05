Mario Acampa: all’Eurovision è già nata una stella (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – E se da Eurovision nascesse un nuovo Amadeus? E quello che di certo sperano i tanti follower di Mario Acampa, torinese, classe 1987, attore con una laurea in giurisprudenza, noto al pubblico per aver condotto ‘La Banda dei FuoriClasse’ e perché voce dello Junior Eurovision Song Contest, che entusiasmati dalla sua conduzione delle press conference con gli artisti e del Torquoise Carpet all’Eurovision Song Contest, dopo averlo sommerso di complimenti si sono spinti oltre proponendo per lui, sui social, la conduzione di un programma, quiz o show poco importa, su Rai 1. “I social sono un mezzo rischioso perché quando ti esponi può succedere di tutto , ma l’incredibile ondata di messaggi e il calore di persone che non conosco mi hanno sorpreso ed emozionato e poi questa richiesta di dare un quiz show su Rai 1 a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – E se da Eurovision nascesse un nuovo Amadeus? E quello che di certo sperano i tanti follower di, torinese, classe 1987, attore con una laurea in giurisprudenza, noto al pubblico per aver condotto ‘La Banda dei FuoriClasse’ e perché voce dello Junior Eurovision Song Contest, che entusiasmati dalla sua conduzione delle press conference con gli artisti e del Torquoise CarpetSong Contest, dopo averlo sommerso di complimenti si sono spinti oltre proponendo per lui, sui social, la conduzione di un programma, quiz o show poco importa, su Rai 1. “I social sono un mezzo rischioso perché quando ti esponi può succedere di tutto , ma l’incredibile ondata di messaggi e il calore di persone che non conosco mi hanno sorpreso ed emozionato e poi questa richiesta di dare un quiz show su Rai 1 a ...

