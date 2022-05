L'Ambasciata dell'Azerbaigian ricorda due importanti anniversari (Di martedì 10 maggio 2022) Il 99esimo anno dalla nascita di Heydar Aliyev e il 30esimo anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici con l'Italia: i temi della conferenza "Azerbaigian-Italia: percorso verso un partenariato strategico multidimensionale" Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Il 99esimo anno dalla nascita di Heydar Aliyev e il 30esimo'instaurazione dei rapporti diplomatici con l'Italia: i temia conferenza "-Italia: percorso verso un partenariato strategico multidimensionale"

Advertising

amnestyitalia : ?? Domani 11 maggio alle 17.30 saremo presso l'Ambasciata dell'Iran a #Roma per chiedere a gran voce #SaveAhmadreza… - UKRinIT : Oggi, nell’Ambasciata d’Ucraina si è svolto un’evento dedicato alla Giornata dell’Europa con la partecipazione degl… - AmbCina : Il 7 maggio 1999, un bombardiere statunitense delle forze #NATO colpì l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese… - Rustam_AZE1 : RT @M_Ahmadzada: Si è svolta oggi a @Montecitorio conferenza in occasione di una doppia ricorrenza: il 99º anno dalla nascita del Leader Na… - simonilla23 : A Palazzo Farnese siamo ospiti dell'ambasciata di Francia per la presentazione della rivista di @IT_AtoutFrance fil… -