«La Chiesa non vi rifiuta» (Di martedì 10 maggio 2022) Papa Francesco è tornato a parlare alla comunità LGBTQI+. Lo ha fatto rispondendo (per iscritto) a tre domande del gesuita americano James Martin, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti delle persone omosessuali. Alla domanda «Cosa direbbe a uno di loro che ha subìto un rifiuto dalla Chiesa?», il Pontefice ha risposto: «Vorrei che lo riconoscessero non come "il rifiuto della Chiesa", ma piuttosto di "persone nella Chiesa"».

