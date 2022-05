Juventus-Inter, Zhang invita tutti i dipendenti a Roma: oltre 300 persone all’Olimpico (Di martedì 10 maggio 2022) Tutta l’Inter a Roma per la finale di Coppa Italia. Domani sera allo stadio Olimpico i nerazzurri affronteranno la Juventus a caccia del terzo titolo dell’era Suning (dopo lo scudetto dello scorso anno e la Supercoppa vinta a gennaio proprio contro la Juventus a San Siro). Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha voluto con sé tutta l’Inter per la finale di Coppa Italia e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria contro il Milan in semifinale ha invitato tutti i dipendenti, inviando loro una mail. oltre 300 persone hanno risposto presente. Per loro l’Inter ha organizzato un treno charter, opportunamente equipaggiato dai partner nerazzurri, che ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Tutta l’per la finale di Coppa Italia. Domani sera allo stadio Olimpico i nerazzurri affronteranno laa caccia del terzo titolo dell’era Suning (dopo lo scudetto dello scorso anno e la Supercoppa vinta a gennaio proprio contro laa San Siro). Il presidente dell’Stevenha voluto con sé tutta l’per la finale di Coppa Italia e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria contro il Milan in semifinale hato, inviando loro una mail.300hanno risposto presente. Per loro l’ha organizzato un treno charter, opportunamente equipaggiato dai partner nerazzurri, che ...

