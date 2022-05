Juventus-Inter, Chiellini: “C’è grande voglia di vincere, abbiamo tutte le carte in regola” (Di martedì 10 maggio 2022) the ad id=”445341? Il difensore e capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, alla vigilia della finale di Coppa Italia 2021/2022 contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa: “Anno in crescendo. Dopo un inizio difficile, la squadra ha iniziato ad aver la propria identità. Raggiungere la qualificazione aritmetica in Champions a quattro giornate dalla fine dimostra che la squadra è cresciuta. A gennaio eravamo sette punti sotto, il percorso di crescita credo sia stato evidente e importante. abbiamo ritrovato attributi che questa squadra deve avere e che saranno il cardine delle prossime stagioni. La partita di domani penso sia l’ultima della stagione, ma in realtà credo sia propedeutica alla prossima: finire vincendo la partita di domani sarebbe un’iniezione di fiducia. Non sempre ci si riesce, ma la Juve ha il DNA ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) the ad id=”445341? Il difensore e capitano della, Giorgio, alla vigilia della finale di Coppa Italia 2021/2022 contro l’, ha parlato in conferenza stampa: “Anno in crescendo. Dopo un inizio difficile, la squadra ha iniziato ad aver la propria identità. Raggiungere la qualificazione aritmetica in Champions a quattro giornate dalla fine dimostra che la squadra è cresciuta. A gennaio eravamo sette punti sotto, il percorso di crescita credo sia stato evidente e importante.ritrovato attributi che questa squadra deve avere e che saranno il cardine delle prossime stagioni. La partita di domani penso sia l’ultima della stagione, ma in realtà credo sia propedeutica alla prossima: finire vincendo la partita di domani sarebbe un’iniezione di fiducia. Non sempre ci si riesce, ma la Juve ha il DNA ...

Advertising

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - forumJuventus : (Gds) 'Domani la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: quotazioni in rialzo per Dybala e Bernardeschi dal 1°… - SkySport : Coppa Italia, sarà Juventus-Inter per la terza volta: le finali più frequenti #SkySport #CoppaItalia #JuventusInter - Juventusnj : Juventus expected line-up to face Inter, according to Di Marzio - Sky: BERIN Sandro - Chiellini - De Ligt - Dani… - sportface2016 : #CoppaItalia | #JuventusInter, #Chiellini: 'C'è grande voglia di vincere, abbiamo tutte le carte in regola' -