Inter, da Steven Zhang regalo a 300 dipendenti: saranno a Roma per la finale (Di martedì 10 maggio 2022) Steven Zhang regala la finale di Coppa Italia a 300 dipendenti dell’Inter regalo in aspettato per 300 dipendenti dell’Inter che domani, grazie all’invito del presidente Steven Zhang, saranno allo Stadio Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Per loro, riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro, ha organizzato un treno apposito per farli raggiungere la Capitale ed essere riportati a Milano dopo il fischio finale. “È il treno dei desideri, l’ha organizzato Steven Zhang. Tutta l’Inter si sposta a Roma: basta questo per far capire quanto il club ... Leggi su intermagazine (Di martedì 10 maggio 2022)regala ladi Coppa Italia a 300dell’in aspettato per 300dell’che domani, grazie all’invito del presidenteallo Stadio Olimpico per assistere alladi Coppa Italia contro la Juventus. Per loro, riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro, ha organizzato un treno apposito per farli raggiungere la Capitale ed essere riportati a Milano dopo il fischio. “È il treno dei desideri, l’ha organizzato. Tutta l’si sposta a: basta questo per far capire quanto il club ...

