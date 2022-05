Imprese e Trasformazione Digitale, Grassi: Non solo dati e mezzi tecnologici, occorre ripensare la governance (Di martedì 10 maggio 2022) “Non basta collezionare dati e introdurre mezzi hi-tech perché la Trasformazione Digitale avvenga pienamente: occorre ripensare la struttura e il funzionamento della propria organizzazione, modificare anche i modelli di governance, nonché la mentalità di imprenditori, leader e dipendenti mettendo in atto una vera e propria educazione Digitale”. Così Vito Grassi, amministratore delegato di Graded, vicepresidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo questa mattina al Convegno internazionale “L’amministrazione Digitale. Quotidiana efficienza e intelligenza delle scelte”, alla Federico II di Napoli.“Attraverso i Fondi Next ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) “Non basta collezionaree introdurrehi-tech perché laavvenga pienamente:la struttura e il funzionamento della propria organizzazione, modificare anche i modelli di, nonché la mentalità di imprenditori, leader e dipendenti mettendo in atto una vera e propria educazione”. Così Vito, amministratore delegato di Graded, vicepresidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo questa mattina al Convegno internazionale “L’amministrazione. Quotidiana efficienza e intelligenza delle scelte”, alla Federico II di Napoli.“Attraverso i Fondi Next ...

