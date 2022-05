Giro d’Italia 2022, Romain Bardet: “Ottimo inizio di settimana, dobbiamo continuare così” (Di martedì 10 maggio 2022) La prima tappa nel Bel Paese del Giro d’Italia 2022, che ha portato i corridori da Avola ad affrontare l’Etna, la prima vera difficoltà della Corsa Rosa affrontata dai partecipanti, si è conclusa con la vittoria del tedesco della Bora-hansgrohe Lennard Kamna. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conquista, invece, la maglia rosa, stabilendo inoltre il nuovo record come il più giovane corridore iberico ad avere l’onore di indossare la prestigiosissima maglia del Giro d’Italia. Il finale, sull’Etna, è stato di fatto un testa a testa tra lo spagnolo e il tedesco che si sono divisi vittoria della tappa e conquista della maglia rosa. Ottavo posto nella tappa odierna per il francese del Team DSM Romain Bardet, che grazie alla prestazione positiva di quest’oggi ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) La prima tappa nel Bel Paese del, che ha portato i corridori da Avola ad affrontare l’Etna, la prima vera difficoltà della Corsa Rosa affrontata dai partecipanti, si è conclusa con la vittoria del tedesco della Bora-hansgrohe Lennard Kamna. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conquista, invece, la maglia rosa, stabilendo inoltre il nuovo record come il più giovane corridore iberico ad avere l’onore di indossare la prestigiosissima maglia del. Il finale, sull’Etna, è stato di fatto un testa a testa tra lo spagnolo e il tedesco che si sono divisi vittoria della tappa e conquista della maglia rosa. Ottavo posto nella tappa odierna per il francese del Team DSM, che grazie alla prestazione positiva di quest’oggi ...

