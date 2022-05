Eurovision, il retroscena sui Maneskin: “Macron voleva farli squalificare” (Di martedì 10 maggio 2022) Stéphane Bern ha raccontato alla BBC del messaggio ricevuto da Macron in persona che gli chiedeva di fermare l’Eurovision 2021 per chiarire la posizione di Damiano David, leader dei Maneskin, al fine di squalificarlo per droga favorendo, in questo modo, la cantante francese che si è classificata in seconda posizione. Eurovision, il retroscena su Macron:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 10 maggio 2022) Stéphane Bern ha raccontato alla BBC del messaggio ricevuto dain persona che gli chiedeva di fermare l’2021 per chiarire la posizione di Damiano David, leader dei, al fine di squalificarlo per droga favorendo, in questo modo, la cantante francese che si è classificata in seconda posizione., ilsu:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

