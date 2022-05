Dopo quanto tempo si genera una cartella esattoriale? (Di martedì 10 maggio 2022) Molte persone in debito con il fisco se lo chiedono. Quando arriverà la cartella esattoriale? L’iter burocratico è un po’ complicato Le cartelle esattoriali vengono inviate al contribuente Dopo una serie di solleciti di pagamento; di conseguenza a fonte di un debito fiscale. A seguito dell’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate arriva la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 10 maggio 2022) Molte persone in debito con il fisco se lo chiedono. Quando arriverà la? L’iter burocratico è un po’ complicato Le cartelle esattoriali vengono inviate al contribuenteuna serie di solleciti di pagamento; di conseguenza a fonte di un debito fiscale. A seguito dell’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate arriva la L'articolo proviene da Consumatore.com.

