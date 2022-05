Chiusi-Treviglio stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 (Di martedì 10 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Umana Chiusi-Gruppo Mascio Treviglio, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. I padroni di casa sono riusciti a imporsi di misura sugli avversari in gara-1 (67-62), e puntano a confermare la propria supremazia tra le mura amiche per allungare nella Serie. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 10 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA diretta ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) L’e come vedere inUmana-Gruppo Mascio, sfida valida come-2 deidideidellaA2 2021/di. I padroni di casa sono riusciti a imporsi di misura sugli avversari in-1 (67-62), e puntano a confermare la propria supremazia tra le mura amiche per allungare nella. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 10 maggio, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LA...

