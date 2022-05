Bonetti: “È una resa sentir dire a una donna: prendo solo le over 40” (Di martedì 10 maggio 2022) L’intervista alla ministra per le Pari opportunità e la famiglia dopo le parole della signora della moda Elisabetta Franchi "assumo solo donne 'anta'" Leggi su repubblica (Di martedì 10 maggio 2022) L’intervista alla ministra per le Pari opportunità e la famiglia dopo le parole della signora della moda Elisabetta Franchi "assumodonne 'anta'"

Advertising

fefebaraonda : RT @martafana: Tra mezz'ora ad @agorarai a commentare l'inadeguatezza della ministra Bonetti o del perché non possiamo più permetterci una… - davvne : RT @martafana: Tra mezz'ora ad @agorarai a commentare l'inadeguatezza della ministra Bonetti o del perché non possiamo più permetterci una… - SgrazX : RT @martafana: Tra mezz'ora ad @agorarai a commentare l'inadeguatezza della ministra Bonetti o del perché non possiamo più permetterci una… - Frankf1842 : RT @confundustria: Quando ti chiama Renzi e ti fa mettere una pezza per la Bonetti... - ZPeppem : RT @saveriolakadima: #Bonetti:'Non voglio più sentir dire a una donna: prendo solo le over 40' Cara ministra @elenabonetti lei ha perso una… -