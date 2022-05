Adesso Achille Lauro ha un cocktail customizzato per brindare all'Eurovision (Di martedì 10 maggio 2022) Salirà sul palco dell'Eurovision di Torino come concorrente, ma no, non per l'Italia. E le indiscrezioni parlano già di fuochi d'artificio e toro meccanico durante la sua esibizione. Ma Achille Lauro non poteva di certo fermarsi al lato scenografico-musicale della questione: e così, dalla sua collaborazione con Belvedere Vodka, nasce il Bam Bam Twist, cocktail pensato su misura per il cantautore e i suoi fan. Achille Lauro all'Eurovision 2022 Nel caso ancora qualcuno non lo sapesse, il cantante di Domenica e Rolls Royce sarà a Torino in rappresentanza di San Marino: dopo la sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, infatti, Achille Lauro ha partecipato anche al concorso musicale Una voce per San Marino, vincendolo con la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Salirà sul palco dell'di Torino come concorrente, ma no, non per l'Italia. E le indiscrezioni parlano già di fuochi d'artificio e toro meccanico durante la sua esibizione. Manon poteva di certo fermarsi al lato scenografico-musicale della questione: e così, dalla sua collaborazione con Belvedere Vodka, nasce il Bam Bam Twist,pensato su misura per il cantautore e i suoi fan.all'2022 Nel caso ancora qualcuno non lo sapesse, il cantante di Domenica e Rolls Royce sarà a Torino in rappresentanza di San Marino: dopo la sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, infatti,ha partecipato anche al concorso musicale Una voce per San Marino, vincendolo con la ...

