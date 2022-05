Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2022 ore 19:15 (Di lunedì 9 maggio 2022) Viabilità DEL 9 MAGGIO 2022 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV Roma-NAPOLI LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA IN DIREZIONE NAPOLI CAUSA GUASTO TECNICO TRA SALONE E LABICO; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO, E SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL BIVIO EPR LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022)DEL 9 MAGGIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV-NAPOLI LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA IN DIREZIONE NAPOLI CAUSA GUASTO TECNICO TRA SALONE E LABICO; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO, E SULLA-FIUMICINO TRA IL BIVIO EPR LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, ...

#Roma #viabilità Traffico intenso a via Rinaldo D'Aquino, tra il Grande Raccordo Anulare e via Nomentana, su un tra… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale dei Colli Portuensi, tra via di Monteverde e la circonvallazione Gianicol… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale John Fitzgerald Kennedy, tra via di Morena e via dei Sette Metri, su un t… - #Roma #viabilità Traffico intenso a via delle Capannelle, tra via Lucrezia Romana e via Tuscolana, su un tratto di circa… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Fioranello, tra via Appia Nuova e via Ardeatina, su un tratto di circa 1 km.

