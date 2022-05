Ucraina, Macron: 'La pace non si costruisce con l'umiliazione di Mosca' (Di lunedì 9 maggio 2022) Macron e l'Ucraina , parole di distensione, ammesso che il Cremlino contempli questa parole. 'Non dobbiamo cedere alla tentazione dei revanscismi. Domani avremo una pace da costruire' e 'dovremo farlo ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022)e l', parole di distensione, ammesso che il Cremlino contempli questa parole. 'Non dobbiamo cedere alla tentazione dei revanscismi. Domani avremo unada costruire' e 'dovremo farlo ...

