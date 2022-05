Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e Chris Hemsworth sono i due Thor in una nuova foto (Di lunedì 9 maggio 2022) Natalie Portman e Chris Hemsworth svettano con indosso i loro costumi da Thor in una nuova immaagine di Thor: Love and Thunder. Una nuova foto di Thor: Love and Thunder ci offre uno sguardo ravvicinato a Mighty Thor di Natalie Portman. L'immagine è stata rivelata da Empire Magazine e mostra Natalie Portman in piedi a fianco del Thor di Chris Hemsworth. Non solo sono entrambi in costume, ma Portman tiene ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022)svettano con indosso i loro costumi dain unaimmaagine diand. Unadiandci offre uno sguardo ravvicinato a Mightydi. L'immagine è stata rivelata da Empire Magazine e mostrain piedi a fianco deldi. Non soloentrambi in costume, matiene ...

Advertising

cinefilosit : #ThorLoveAndThunder, prima foto ufficiale, #TaikaWaititi: 'Sarà un vero scempio per Thor' - chele__Mi : Visto dr. Strange. Devastante. D'anatra la pelle già con i trailer iniziali di Thor love and tunder e di Avatar 2 l… - lapauradelbvio : lui ha forgiato la mia personalità è vero questo detto, è anche vero che se non compare in thor love and thunder io… - je_lsa : Adesso che anche io ho il mjolnir...posso dire di essere ufficialmente pronta x Thor love and thunder ? - Cinetvlandia : #Thor Love and Thunder al cinema nell'estate 2022: trama e trailer in italiano #thorloveandthunder… -