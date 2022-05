Scudetto al Milan già domenica prossima: è possibile in due casi (Di lunedì 9 maggio 2022) per la squadra allenata da Pioli Il Milan può essere campione d’Italia già domenica prossima in due ipotesi: se batte l’Atalanta al Meazza e l’Inter perde o pareggia col Cagliari (andrebbe a +5 o +4 a 90’ dalla fine) oppure se pareggia e la squadra di Inzaghi perde: si troverebbe a +3 con gli scontri diretti a favore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) per la squadra allenata da Pioli Ilpuò essere campione d’Italia giàin due ipotesi: se batte l’Atalanta al Meazza e l’Inter perde o pareggia col Cagliari (andrebbe a +5 o +4 a 90’ dalla fine) oppure se pareggia e la squadra di Inzaghi perde: si troverebbe a +3 con gli scontri diretti a favore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - CB_Ignoranza : Il Milan risponde ai cugini e si riprende il primo posto in una lotta scudetto che non vuole finire mai. I giocator… - Gazzetta_it : Al Milan ora bastano 4 punti. Ma domenica è già campione d'Italia se... Ecco i 3 casi - thevalse_ : DAI MILAN VINCI STO SCUDETTO CHE CI LEVIAMO DAI COGLIONI STI RATTI SUNINGERS - Bloomfeld81 : RT @totofaz: Complimenti al Milan per il loro meritato 19^ scudetto. Tre vincitrici diverse negli ultimi 3 anni (fosse sempre così). -