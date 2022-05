Pubblicità TWINSET: canzone, campagna e video spot (Di lunedì 9 maggio 2022) Scheda Pubblicità TWINSET Messa in onda: maggio 2022 Titolo: #SceltaDiCuore Protagonista: – canzone/musica: clicca qui video spot TWINSET first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di lunedì 9 maggio 2022) SchedaMessa in onda: maggio 2022 Titolo: #SceltaDiCuore Protagonista: –/musica: clicca quifirst appeared on Ascolti Tv Blog.

RizzoliStefano : Amore amoreeeereeee ?? Amoreeeee amoreeeeeeeeeeee ?? #TwinSet che palle però, sta pubblicità va in continuazione, non comprerò per principio. - bethswheeler : Sto iniziando a non sopportare più la pubblicità di twinset con quella che canta in loop AMORE AMOREEEE - Constan2892 : @nclpcn Ma scioglietevi un po' tutte sentendo la colonna sonora della pubblicità twinset, ha un bit bellissimo e no… - ParlaRoberta : Ma le palle quadrate che mi fa venire la pubblicità di Twinset con sto Amore Amore.. - Sweety05095068 : Ci sono pubblicità che dopo un po' diventano insopportabili. Quella di Twinset invece è stata odiosa fin da subito… -

Qual è la canzone della nuova pubblicità Twinset 2022 Auralcrave