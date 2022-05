Miriana Trevisan lo fa con i tacchi | Una “danza” da “infarto” (Di lunedì 9 maggio 2022) Per lei che è stata anche Velina, adesso una grande attività sui social network. Guardate voi stessi come se la cava con quest’impresa Quasi 50 anni e non sentirli. Miriana Trevisan continua a essere molto attiva sui social network. Qualche mese fa è sbarcata anche su Tik Tok. Ma è su Instagram dove dà il meglio di sé. I suoi tanti followers possono ammirare le sue foto, ma anche le sue performance molto particolari. Come quella che vi proponiamo oggi. Miriana Trevisan,, sempre sexy (web source)Nonostante il cognome non propriamente partenopeo, Miriana Trevisan nasce a Napoli. Ha debuttato in televisione nel 1991 con Non è la Rai, programma ideato da Gianni Boncompagni del quale ha fatto parte nelle prime tre edizioni. Ha rivestito il ruolo di velina mora di Striscia la notizia su ... Leggi su newstv (Di lunedì 9 maggio 2022) Per lei che è stata anche Velina, adesso una grande attività sui social network. Guardate voi stessi come se la cava con quest’impresa Quasi 50 anni e non sentirli.continua a essere molto attiva sui social network. Qualche mese fa è sbarcata anche su Tik Tok. Ma è su Instagram dove dà il meglio di sé. I suoi tanti followers possono ammirare le sue foto, ma anche le sue performance molto particolari. Come quella che vi proponiamo oggi.,, sempre sexy (web source)Nonostante il cognome non propriamente partenopeo,nasce a Napoli. Ha debuttato in televisione nel 1991 con Non è la Rai, programma ideato da Gianni Boncompagni del quale ha fatto parte nelle prime tre edizioni. Ha rivestito il ruolo di velina mora di Striscia la notizia su ...

Chiara200212 : RT @Otty_01: Perché a noi del 'io sono Miriana Trevisan' interessa molto ?? Icon @MIRIANA_TREV #miriangels - Vale3visan : Ah però qui mancano proprio le basi, come si fa a non conoscere la Trevisan… @MIRIANA_TREV ?? - Otty_01 : Perché a noi del 'io sono Miriana Trevisan' interessa molto ?? Icon @MIRIANA_TREV #miriangels - Vale3visan : Perché io sono MIRIANA TREVISAN, una Donna….???? @MIRIANA_TREV - LittleDorrit24 : In caso non fosse chiaro a qualcuno: LEI È MIRIANA TREVISAN! (Lei ha cantato Like A Virgin per l'ennesima volta c… -