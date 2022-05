Macron tenta di costruire un ponte che per ora resta un miraggio tra Washington e Mosca (Di lunedì 9 maggio 2022) Putin non lancia messaggi incendiari dalla Piazza Rossa, il presidente francese scorge un segnale (che Biden non vede): "Noi con l'Ucraina, ma non c'è pace umiliando la Russia". Ma dagli Usa partono ancora armi verso Kiev e accuse contro Mosca. Poi Macron vola a Berlino da Scholz, che in mattinata aveva parlato con Xi e ricevuto una pazza offerta Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Putin non lancia messaggi incendiari dalla Piazza Rossa, il presidente francese scorge un segnale (che Biden non vede): "Noi con l'Ucraina, ma non c'è pace umiliando la Russia". Ma dagli Usa partono ancora armi verso Kiev e accuse contro. Poivola a Berlino da Scholz, che in mattinata aveva parlato con Xi e ricevuto una pazza offerta

