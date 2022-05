Lotta salvezza, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? (Di lunedì 9 maggio 2022) Cagliari, Genoa e Salernitana si daranno battaglia all’ultimo punto assieme al: cosa succede in caso di arrivo a pari punti La Lotta salvezza è più viva che mai anche se ormai mancano solo 180 minuti dal gong che metterà fine alla stagione 2021/2022. Salernitana, Cagliari e Genoa si trovano tutte racchiuse in 2 punti (Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28). In caso di arrivo alla fine a pari punti la lega prevede che vengano presi in considerazione ben cinque criteri che determineranno la classifica e di conseguenza le retrocessioni: punti negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti; Differenza reti generale; Reti totali ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Cagliari, Genoa e Salernitana si daranno battaglia all’ultimo punto assieme al:indiLaè più viva che mai anche se ormai mancano solo 180 minuti dal gong che metterà fine alla stagione 2021/2022. Salernitana, Cagliari e Genoa si trovano tutte racchiuse in 2(Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28). Indialla fine ala lega prevede che vengano presi in considerazione ben cinque criteri che determineranno la classifica e di conseguenza le retrocessioni:negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti; Differenza reti generale; Reti totali ...

