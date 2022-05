LIVE Cobolli-Brooksby 3-6 4-3, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel 2º set! (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 ACE DI Brooksby CHE HA ANNULLATO LE TRE CHANCE 30-40 Risposta in corridoio di rovescio di Cobolli. 15-40 Brooksby muove l’avversario con il diritto. 0-40 DOPPIO FALLO E TRE PALLE BREAK PER Cobolli!!!! 0-30 ALTRA RISPOSTA AGGRESSIVA DI Cobolli! 0-15 SCAMBIO PAZZESCO VINTO DA Cobolli CHE LASCIA ANDARE IL BRACCIO 4-3 Cobolli RECUPERA E RESTA avanti NEL set! 40-30 VINCENTE IN CONTROBALZO DI Cobolli! Scoccata l’ora e trenta di gioco a Roma. 30-30 Prima a uscire di Cobolli. 15-30 DIAGONALE VINTA DA Brooksby! Ottima giocata dell’americano. 15-15 DIRITTO VINCENTE DI Cobolli CON ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 ACE DICHE HA ANNULLATO LE TRE CHANCE 30-40 Risposta in corridoio di rovescio di. 15-40muove l’avversario con il diritto. 0-40 DOPPIO FALLO E TRE PALLE BREAK PER!!!! 0-30 ALTRA RISPOSTA AGGRESSIVA DI! 0-15 SCAMBIO PAZZESCO VINTO DACHE LASCIA ANDARE IL BRACCIO 4-3RECUPERA E RESTANEL40-30 VINCENTE IN CONTROBALZO DI! Scoccata l’ora e trenta di gioco a. 30-30 Prima a uscire di. 15-30 DIAGONALE VINTA DA! Ottima giocata dell’americano. 15-15 DIRITTO VINCENTE DICON ...

