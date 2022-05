Le scuole bombardate e i crimini di guerra

(Di lunedì 9 maggio 2022) Era stata costruita a fine 1800, sopravvissuta ai due conflitti mondiali e considerata tra i 100 istituti più prestigiosi dell’Ucraina. È di 60 morti il primo bilancio del bombardamento russo nella regione di Lugansk che ha colpito una scuola-rifugio a Bilohorivka. Da quando è iniziata l’invasione voluta dal Cremlino, le lezioni sono sospese in tutto il Paese aggredito e le aule sono diventate stanze per ospitare i 6,5 milioni di sfollati (accolti anche nelle chiese).

A fare le spese della ferocia dei ceceni sono state le case di Borodianka,completamente. dove sono state distrutte almeno 1070, decine di biblioteche, 617 centri culturali, dove l'...In Ucraina continuano ad essere colpiti obiettivi non militari come, ospedali, edifici residenziali e snodi di trasporto" e il fatto che la Russia di prenda di mira le infrastrutture civili è ...Nel villaggio di Bilogorivka, si cercava rifugio nella costruzione di una scuola che è stata presa di mira da un attacco aereo russo ...Dall’inizio del conflitto, secondo l’Unicef, sono oltre 400 le scuole distrutte, 228 gli ospedali e 8.770 i palazzi abitati da civili, per l’Onu. «Non dovrebbero essere un target - denunciano le Nazio ...