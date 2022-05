Le GPU Intel ARC sarebbero molto vicine al lancio! (Di lunedì 9 maggio 2022) Il team blu Intel starebbe ultimando le fasi produttive delle proprie future GPU Intel ARC. Sfideranno direttamente Nvidia in quanto a prezzi Giunge la notizia dal portale wccftech, e altre voci di corridoio sembrano confermare tale ipotesi Intel con le sue future GPU ARC sarebbe in procinto del lancio, o quanto meno starebbe ultimando le fasi produttive. Tre le schede video che inizialmente dovrebbero essere presentate, tutte quante dedicate al settore desktop. I modelli del colosso californiano dovrebbero chiamarsi A750 e A580 per la fascia media (e forse medio alta) e A380 per la fascia entry level. Esiste poi un altro modello extra, che merita un discorso a parte, difatti per quanto concerne il modello top gamma dovrebbe essere rappresentato dal modello A780, vediamo tutti i dettagli. Sarebbe imminente l’arrivo sul mercato ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 9 maggio 2022) Il team blustarebbe ultimando le fasi produttive delle proprie future GPUARC. Sfideranno direttamente Nvidia in quanto a prezzi Giunge la notizia dal portale wccftech, e altre voci di corridoio sembrano confermare tale ipotesicon le sue future GPU ARC sarebbe in procinto del lancio, o quanto meno starebbe ultimando le fasi produttive. Tre le schede video che inizialmente dovrebbero essere presentate, tutte quante dedicate al settore desktop. I modelli del colosso californiano dovrebbero chiamarsi A750 e A580 per la fascia media (e forse medio alta) e A380 per la fascia entry level. Esiste poi un altro modello extra, che merita un discorso a parte, difatti per quanto concerne il modello top gamma dovrebbe essere rappresentato dal modello A780, vediamo tutti i dettagli. Sarebbe imminente l’arrivo sul mercato ...

