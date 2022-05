Laura Pausini | Cattelan e Mika | Sarà un Eurovision di pace e di musica

Advertising

RadioItalia : ??Manca meno di un mese al “BeMe” il grande evento di Laura Pausini dedicato al fanclub ufficiale! ?? Ci vediamo l’8… - IlContiAndrea : Sono Laura Pausini e Alessandro Cattelan a presentare sul palco Blanco e Mahmood che si esibiranno sabato per la Fi… - LauraPausini : Riavvicinarmi al mondo delle ceramiche è stata una sensazione bellissima! Qui il backstage delle giornate in cui un… - albionelfydd : @ilciccio67 Laura Pausini - Ema_poet : RT @Cinguetterai_: Omaggio a Raffaella Carrà da parte di Laura Pausini nell’interval act della prima semifinale. Si sente “Fiesta!” per alc… -

Insieme ci divertiamo' spiega Alessandro Cattelan in total black, facendosi da portavoce anche per i suoi colleghi, in fucsia, e Mika in verde smeraldo. A loro spetta la conduzione del ...... è come dire 200 fantastaliardi di persone, non riesci a figurartelo" spiega Alessandro Cattelan che fa parte di un trio di conduttori diversamente assortito: con lui, la star amata nei ...Non dev’essere semplice mettere in fila le cose in questo periodo. "Sono abituato ai momenti in cui si sovrappongono un po’ di cose, almeno per la radio visto che da vent’anni rappresenta la metà dell ...Insieme ci divertiamo» spiega Alessandro Cattelan in total black, facendosi da portavoce anche per i suoi colleghi Laura Pausini, in fucsia, e Mika in verde smeraldo. A loro spetta la conduzione del ...