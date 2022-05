La vedova allegra, in onda su Rai 5 (Di lunedì 9 maggio 2022) La settimana di Rai 5 si apre con l’opera teatrale, la più famosa degli anni 50, La vedova allegra (Die lustige Witwe) di Franz Lehár. Il palinsesto rai propone un versione di Damiano Michieletto andata in scena nell’aprile 2019 presso il Teatro dell’Opera di Roma. Trama e curiosità L’opera viene purista in una versione, in lingua originale, che ha visto al timone dell’orchestra i maestro Constantin Trinks, per la prima volta occupato a gestire l’Orchestra dell’Opera di Roma. La storia è ambientata nelle briose atmosfere della provincia del dopoguerra, con balli rock e boogie-woogie. Il tutto viene reso ancora migliore dalle scene di Paolo Fantin, dai costumi di Carla Teti. Ad occuparsi delle luci c’è Alessandro Carletti mentre le coreografie sono di Chiara Vecchi. Il Cast Nel cast vedre,o Nadja Mchantaf nei panni della ricca ereditiera Hanna ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 9 maggio 2022) La settimana di Rai 5 si apre con l’opera teatrale, la più famosa degli anni 50, La(Die lustige Witwe) di Franz Lehár. Il palinsesto rai propone un versione di Damiano Michieletto andata in scena nell’aprile 2019 presso il Teatro dell’Opera di Roma. Trama e curiosità L’opera viene purista in una versione, in lingua originale, che ha visto al timone dell’orchestra i maestro Constantin Trinks, per la prima volta occupato a gestire l’Orchestra dell’Opera di Roma. La storia è ambientata nelle briose atmosfere della provincia del dopoguerra, con balli rock e boogie-woogie. Il tutto viene reso ancora migliore dalle scene di Paolo Fantin, dai costumi di Carla Teti. Ad occuparsi delle luci c’è Alessandro Carletti mentre le coreografie sono di Chiara Vecchi. Il Cast Nel cast vedre,o Nadja Mchantaf nei panni della ricca ereditiera Hanna ...

Advertising

teatrolafenice : Nasceva oggi a Komárom nel 1870 Franz Lehár e noi lo ricordiamo con una delle melodie meglio note dalla sua 'Vedova… - PauloSzot : Merry Widow from Teatro di Roma I had a wonderful time singing this!Operetta - La vedova allegra - in diretta su R… - eiopago1 : ???? ''La Vedova Allegra'' 1952 (Franz Lehàr) ?????? #LanaTurner milionaria vedova Radek si fa passare per una ballerin… - scrocknroll : @Claudette__ “Non ho capito: vuoi ascoltare “la Vedova Allegra”?” - dWRPzSyYNTF1RGN : RT @teatrolafenice: Nasceva oggi a Komárom nel 1870 Franz Lehár e noi lo ricordiamo con una delle melodie meglio note dalla sua 'Vedova all… -