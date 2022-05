Il CSMN di Vittoria intitolato a “San Martino”.

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il 12 maggio, alle 17,30 presso il(Centro medico sociale per neuromotulesi) disarà presentata ufficialmente alla città la piscina riabilitativa ALEA donata al Centro da Marli Giamporcaro e Guido Noè in ricordo dei figli Alessandra e Andrea. ALE.A. è l’acronimo che ricorda il nome dei due ragazzi.«I coniugi Noè – spiega il presidente Luigi Piccione – con il loro dono hanno permesso di dotare il Centro di un nuovo strumento riabilitativo. Grazie a loro, tanti giovani potranno usufruirne per migliorare e supportare il percorso di riabilitazione, coadiuvati dalla nostra equipe».«La piscina riabilitativa – spiega il direttore sanitario dott. Marcello Boncoraglio – nasce per la fisioterapia in acqua, nota anche come idrokinesiterapia, che è indicata per chi ha bisogno di ritrovare alcune funzioni a livello muscolare e non. L’acqua, alla ...