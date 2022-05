“Finalmente a casa”: la figlia vip ha trascorso più di 3 mesi in terapia intensiva (Di lunedì 9 maggio 2022) Finalmente a casa! E Finalmente anche la prima foto della figlia vip. La piccola è nata lo scorso 15 gennaio da maternità surrogata ma nessuno prima di ieri – non a caso giorno della Festa della mamma – l’aveva mai vista. Malti Marie, questo il suo nome, è nata prematura e trascorso più di 3 mesi nell’unità di terapia intensiva neonatale. L’hanno rivelato i suoi famosi genitori, condividendo su Instagram lo stesso post: la foto in cui stringono la figlia con il volto coperto da un cuoricino bianco accompagnata da parole che raccontano l’angoscia vissuta in questi mesi ma anche tutta la loro gioia, ora che il peggio è passato per Nick Jonas, Priyanka Chopra e soprattutto la figlia. Nick Jonas ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)! Eanche la prima foto dellavip. La piccola è nata lo scorso 15 gennaio da maternità surrogata ma nessuno prima di ieri – non a caso giorno della Festa della mamma – l’aveva mai vista. Malti Marie, questo il suo nome, è nata prematura epiù di 3nell’unità dineonatale. L’hanno rivelato i suoi famosi genitori, condividendo su Instagram lo stesso post: la foto in cui stringono lacon il volto coperto da un cuoricino bianco accompagnata da parole che raccontano l’angoscia vissuta in questima anche tutta la loro gioia, ora che il peggio è passato per Nick Jonas, Priyanka Chopra e soprattutto la. Nick Jonas ...

