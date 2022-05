Eric Bischoff: “I fan occasionali esistono ancora, CM Punk non ha capito niente” (Di lunedì 9 maggio 2022) Durante un recente episodio di Strictly Business with Eric Bischoff, l’ex presidente della WCW ha spiegato perché crede ancora nell’esistenza del casual fan, ovvero la categoria di spettatore che guarda il wrestling solo occasionalmente. Lo scorso novembre, in una conferenza stampa tenutasi dopo AEW Full Gear, CM Punk ha affermato di non credere che questo tipo di spettatori esistano al giorno d’oggi. Il fan occasionale Bischoff ha detto: “I fan occasionali esistono ancora. Se tu lo costruisci, il pubblico arriverà, per quanto possa suonare ridicolo. Arriverà. ‘Fan non praticante’ è un altro termine che ho sentito usare in un sacco di ricerche che ho fatto. ‘Guardavo il wrestling, ma ora non guardo più quella roba’. A volte è la vita, il ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 9 maggio 2022) Durante un recente episodio di Strictly Business with, l’ex presidente della WCW ha spiegato perché credenell’esistenza del casual fan, ovvero la categoria di spettatore che guarda il wrestling solo occasionalmente. Lo scorso novembre, in una conferenza stampa tenutasi dopo AEW Full Gear, CMha affermato di non credere che questo tipo di spettatori esistano al giorno d’oggi. Il fan occasionaleha detto: “I fan. Se tu lo costruisci, il pubblico arriverà, per quanto possa suonare ridicolo. Arriverà. ‘Fan non praticante’ è un altro termine che ho sentito usare in un sacco di ricerche che ho fatto. ‘Guardavo il wrestling, ma ora non guardo più quella roba’. A volte è la vita, il ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Eric Bischoff: 'I fan occasionali esistono ancora, CM Punk non ha capito niente' - - TSOWrestling : Eric Bischoff non crede che #AEWxNJPW aiuterà la federazione di Jacksonville #TSOW #TSOS - ilmarchesedelG6 : Eric Bischoff: “La WWE è troppo grande per la AEW” - Wrestling Major USA e Giappone - SpazioWrestling : Siete d'accordo? #WWE #AEW #EricBischoff -