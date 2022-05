“É sempre mezzogiorno” | pappardelle con asparagi e code di scampi di Ivano Ricchebono

(Di lunedì 9 maggio 2022) La settima inizia all’insegna dell’arroganza, con. Lo chef ligure, tanto simpatico quanto avvenente, prepara lecondi. Ingredienti 200 g farina 0, 50 g semola, 30 g concentrato di pomodoro, 3 uova, menta 4bianchi, 4verdi, 12di, menta, 2 scalogni, brodo vegetale, brodo di, burro, olio, sale e pepe Procedimento Lavoriamo la farina e la semola con il concentrato di pomodoro e le uova intere, fino ad ottenere un panetto omogeneo e compatto. avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare almeno mezz’ora. Tiriamo la sfoglia, non troppo sottile, e ritagliamo le. Le lessiamo in acqua ...

