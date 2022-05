Draghi va da Biden: al centro del vertice la guerra in Ucraina e le sanzioni (Di lunedì 9 maggio 2022) Mario Draghi vola a Washington per un vertice molto importante con il presidente Usa Joe Biden. Al centro dell’incontro guerra in Ucraina e le sanzioni contro l’aggressione russa del 24 febbraio. Cruciale in questo vertice resta il ruolo esercitato dalla Nato e la leadership degli Stati Uniti a livello internazionale. L’incontro servirà anche a rinsaldare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte attacca Draghi: l’ex premier pone le condizioni per restare al governo Palazzo Chigi conferma il sostegno alla sovranità dell’Ucraina Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Mariovola a Washington per unmolto importante con il presidente Usa Joe. Aldell’incontroine lecontro l’aggressione russa del 24 febbraio. Cruciale in questoresta il ruolo esercitato dalla Nato e la leadership degli Stati Uniti a livello internazionale. L’incontro servirà anche a rinsaldare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte attacca: l’ex premier pone le condizioni per restare al governo Palazzo Chigi conferma il sostegno alla sovranità dell’Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’...

