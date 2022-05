Diamo i numeri: gli 8 della storia dell’Inter (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel nuovo appuntamento con la consueta rubrica di 11contro11, “Diamo i numeri” nuovamente in casa Inter, ripercorrendo le gesta dei suoi numeri 8. Tantissimi i calciatori ad aver indossato questa maglia prima del 1995, anno dell’introduzione della numerazione personalizzata, con Sandro Mazzola, Gianpiero Marini e Nicola Berti che spiccano sugli altri. Nei tempi più recenti, invece, i tifosi nerazzurri hanno potuto esultare per le numerose reti realizzate da Zlatan Ibrahimovic. A queste si aggiungono le grandi giocate di un eroe del Triplete come Thiago Motta e il carisma di stampo sudamericano dei vari Rodrigo Palacio, Rafinha e Matias Vecino. I numeri 8 dell’Inter prima del 1995 Il primo tra i numeri 8 della storia ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel nuovo appuntamento con la consueta rubrica di 11contro11, “” nuovamente in casa Inter, ripercorrendo le gesta dei suoi8. Tantissimi i calciatori ad aver indossato questa maglia prima del 1995, anno dell’introduzionenumerazione personalizzata, con Sandro Mazzola, Gianpiero Marini e Nicola Berti che spiccano sugli altri. Nei tempi più recenti, invece, i tifosi nerazzurri hanno potuto esultare per le numerose reti realizzate da Zlatan Ibrahimovic. A queste si aggiungono le grandi giocate di un eroe del Triplete come Thiago Motta e il carisma di stampo sudamericano dei vari Rodrigo Palacio, Rafinha e Matias Vecino. Iprima del 1995 Il primo tra i...

Advertising

11contro11 : Diamo i numeri: gli 8 della storia dell'#Inter #ChampionsLeague #EuropaLeague #Focus #SerieA #11contro11 - TheRub14 : @GioMat86 Eccheccosè, diamo i numeri? (A CASO) - Cakecaramella : @Baeck7157 stanno facendo passare gli alpini per molestatori e stupratori. qua diamo i numeri. boh - DFSSte : Ma diamo i numeri? Ancora vaccini e pandemia? Ma ci volete tutto morti? Anthony Fauci che in America hanno smascher… - danielecaroleo : La sfida tra la #Lazio e la #Sampdoria celebra il primo #gol di #Patric in #SerieA e l'ottima prestazione di… -