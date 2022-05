Contratti a termine (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono stati molti i cambiamenti che hanno segnato il passaggio dalla versione giallo/nero di NXT a quella attuale arcobaleno.Non solo un appariscente cambio di look, ma una modifica strutturale in termini di lottatori coinvolti e gestione di titoli e rivalità. Salta all’occhio, nelle ultime settimane, il cambio di rotta nella gestione degli atleti coinvolti a NXT 2.0.Se prima le porte dello show apparivano bloccate, ora, a suon di licenziamenti e promozioni, si assiste ad un roster a porte girevoli. Recentemente, i licenziamenti hanno riguardato: Dexter Lumis; Malcolm Bivens; Dakota Kai; Harland; Persia Pirotta; Raelyn Divine; Draco Anthony; Vish Kanya; Mila Malani; Blair Baldwin. Alcuni dei nomi sopra elencati, sembravano già estranei al nuovo corso dello show, come Dakota Kai e Dexter Lumis.Non che i due non ci abbiano provato, ma risultavano essere ancora fin troppo ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono stati molti i cambiamenti che hanno segnato il passaggio dalla versione giallo/nero di NXT a quella attuale arcobaleno.Non solo un appariscente cambio di look, ma una modifica strutturale in termini di lottatori coinvolti e gestione di titoli e rivalità. Salta all’occhio, nelle ultime settimane, il cambio di rotta nella gestione degli atleti coinvolti a NXT 2.0.Se prima le porte dello show apparivano bloccate, ora, a suon di licenziamenti e promozioni, si assiste ad un roster a porte girevoli. Recentemente, i licenziamenti hanno riguardato: Dexter Lumis; Malcolm Bivens; Dakota Kai; Harland; Persia Pirotta; Raelyn Divine; Draco Anthony; Vish Kanya; Mila Malani; Blair Baldwin. Alcuni dei nomi sopra elencati, sembravano già estranei al nuovo corso dello show, come Dakota Kai e Dexter Lumis.Non che i due non ci abbiano provato, ma risultavano essere ancora fin troppo ...

