Bruscolotti su Napoli-Genoa: ‘In questa partita può succedere di tutto’ (Di lunedì 9 maggio 2022) Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, parla della sfida di campionato contro il Genoa, ultimo impegno casalingo degli azzurri di Spalletti. L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ai microfoni di Canale 21 ha parlato dell’ultimo impegno casalingo del Napoli con il Genoa: “Sarà una partita particolare, racchiude tante cose compreso il passato dove io ho vissuto una situazione del genere. Come ben ricordate il Genoa si salvò e il Milan andò in Serie B. A fine stagione ci può essere uno scarico di una squadra, può accadere anche al Napoli anche se deve chiudere la stagione e tante situazioni. Il capitano azzurro che fa l’ultima partita, il Napoli che ha avuto problemi al ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 maggio 2022) Giuseppe, ex capitano del, parla della sfida di campionato contro il, ultimo impegno casalingo degli azzurri di Spalletti. L’ex capitano del, Giuseppe, ai microfoni di Canale 21 ha parlato dell’ultimo impegno casalingo delcon il: “Sarà unaparticolare, racchiude tante cose compreso il passato dove io ho vissuto una situazione del genere. Come ben ricordate ilsi salvò e il Milan andò in Serie B. A fine stagione ci può essere uno scarico di una squadra, può accadere anche alanche se deve chiudere la stagione e tante situazioni. Il capitano azzurro che fa l’ultima, ilche ha avuto problemi al ...

Advertising

napolipiucom : Bruscolotti su Napoli-Genoa: 'In questa partita può succedere di tutto' #Bruscolotti #Genoa #napoli… - sportli26181512 : Bruscolotti su Napoli-Genoa: 'In questa gara può succedere di tutto': L'ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolott… - iscorers : Bruscolotti su Napoli-Genoa: ‘In questa gara può succedere di tutto’ | Serie A - ninonicerre : @MontellaMario @PianetaN Ripassati la storia del Calcio Napoli. Beppe Bruscolotti ha vinto uno scudetto, il primo,… - cn1926it : #Maradona, gli ex compagni saranno presenti alla messa in suo onore al #Duomo di #Napoli -