Assalto all'ambasciatore russo: volto imbrattato, poi l'urlo: gesto choc. Altissima tensione tra Polonia e Russia | Guarda (Di lunedì 9 maggio 2022) Schizza alle stelle la tensione tra Russia e Polonia. L'ambasciatore russo a Varsavia, Sergei Andreev ha subito una contestazione durante una cerimonia commemorativa per i caduti sovietici in Polonia. (Clicca qui per Guardare il video). L'ambasciatore si trovava in un cimitero dove sono presenti le tombe dei caduti in battaglia a Varsavia. Mentre stava deponendo una corona di fiori, ha subito un attacco fisico. Su di lui è stata scagliata della vernice rossa che ha imbrattato il viso e la camicia. Il diplomatico è rimasto in silenzio cercando di non far salire ulteriormente la tensione. A lanciare la vernice sarebbe stato un gruppo di attivisti contrari alla guerra in Ucraina, che attendeva ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Schizza alle stelle latra. L'a Varsavia, Sergei Andreev ha subito una contestazione durante una cerimonia commemorativa per i caduti sovietici in. (Clicca qui perre il video). L'si trovava in un cimitero dove sono presenti le tombe dei caduti in battaglia a Varsavia. Mentre stava deponendo una corona di fiori, ha subito un attacco fisico. Su di lui è stata scagliata della vernice rossa che hail viso e la camicia. Il diplomatico è rimasto in silenzio cercando di non far salire ulteriormente la. A lanciare la vernice sarebbe stato un gruppo di attivisti contrari alla guerra in Ucraina, che attendeva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca ha annunciato di aver simulato gli attacchi con i missili balistici nucleari. Sirene antiaeree in t… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca, simulati attacchi con missili balistici nucleari. Sirene antiaeree in tutta l'Ucraina, assalto all… - rete5tvSulmona : Comitati ambiente: con la guerra i fossili tornano all’assalto nostro territorio Valle Peligna - RiBot26 : Una storia davvero incredibile questa delle suore tentatrici di Sant’Angelo in Contorta che adescavano i pescatori… - giorgiovascotto : RT @Adnkronos: #Mariupol, la denuncia di #Kiev: 'La #Russia ha ripreso l'assalto all'acciaieria #Azovstal'. -