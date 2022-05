Arsenal, in caso di Champions colpo a centrocampo dal Leicester! (Di lunedì 9 maggio 2022) La Premier League è da molti anni a questa parte il campionato più importante al mondo con tutti e 20 i club che hanno possibilità economiche paragonabili ai top club italiani. Siamo a Maggio ma già i top club inglesi si stanno muovendo per la finestra estiva. Tielemans Leicester ArsenalSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano, se l’Arsenal di Arteta riuscirà a raggiungere il quarto posto e quindi Champions League, il primo nome sulla lista del club inglese c’è il nome di Youri Tielemans del Leicester. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) La Premier League è da molti anni a questa parte il campionato più importante al mondo con tutti e 20 i club che hanno possibilità economiche paragonabili ai top club italiani. Siamo a Maggio ma già i top club inglesi si stanno muovendo per la finestra estiva. Tielemans LeicesterSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano, se l’di Arteta riuscirà a raggiungere il quarto posto e quindiLeague, il primo nome sulla lista del club inglese c’è il nome di Youri Tielemans del Leicester.

Advertising

El_Caligo : @fattoquotidiano Capirai. Biden se ne f***e. In caso di guerra convenzionale, la si combatte in Europa. In caso di… - nottefonda17 : @Hypnos08548739 @letMoncadacook Lo dici solo perché tifi Lazio E soprattutto non è il caso perché di Vlahovic si è… - ClockEndItalia : ?????????? ???????????? ???? ?????? Nel caso ve le foste perse ieri sera, ecco le Pagelle di @MartiGunner #AWFC #Arsenal… - MartiGunner : Brevi considerazioni post serata pollo e patate: 1. Bella Leah a casa nuova; 2. Con Daan ancora all'Arsenal e Katie… - TomadaStefano : @marifcinter Nel caso arrivi secondo bisogna vedere chi vince. Se si tratta di Chelsea, City o Real allora la stagi… -